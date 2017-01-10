أخبار ليبيا24- خاص

أكدت صفحة نادي المريخية القطري رسمياً إنهاء التعاقد مع اللاعب الليبي أكرم الزوي.

ووضعت الصفحة منشور كتبت فيه ” شكرا أكرم الزوي اللاعب الدولي على كل ما قدمته للمرخية نتمنى لك التوفيق وستظل في ذاكرة وقلب المرخية”.

وقام اللاعبين والطاقم الفني لفريق المرخية القطري بتوديع اللاعب خلال التدريبات والتقاط الصور التذكارية معه .

وكان الزوي قد أدلى بتصريحات صحفية خلال الشهر الماضي أنه مستمر مع نادي المرخية، والعقد ينتهي في شهر مايو المقبل إلا أنه أكد أن أندية محلية عرضت عليه الانضمام وأبرزها الاتحاد .

وقدم أكرم مستوى مميز مع المرخية حيث لعب 7 مباريات وسجل 6 أهداف .