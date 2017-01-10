أخبار ليبيا 24 – خاص

قال منسق العيادة الخارجية في مركز طبرق الطبي محمد براني الترهوني إن العيادة استقبلت أكثر من 13 ألف مريض خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف الترهوني أن المترددين موزعين على عدة تخصصات كالأطفال ( 2807 حالة ) و جراحة عامة و امراض الباطنية و العظام و العيون و الجلدية و المسالك و القلب و التغذية إضافة الى الايواء و الحقن ( 3870 حالة ) و التحاليل و رسم القلب و ابحاث الدم و الايكو و الاشعة فوق الصوتية.

وأوضح منسق العيادة أن إدارة المركز الطبي قدمت كل عون ومساعدة لإدارة العيادة الخارجية وهذا أنعكس على تزايد عدد المترددين .

و أكد الترهوني أن العمل في العيادة يعمل بصورة جيدة و تشهد تزايد عدد المترددين و هذا يرجع لكون إدارة المركز وفرت أغلب التخصصات إضافة الى الحالة المعيشية التي يعانيها المواطن البسيط وهو أكثر المستفيدين من خدمات العيادة التي تراعي ظروف هؤلاء.

وذكر منسق العيادة أنه نظرا للطلب المتزايد على ضرورة وجود إخصائي سكري فإن إدارة المركز تعاقدت مع الدكتور قاسم عمر من السودان و سيكون متواجد من يوم الأحد الى يوم الخميس.

يذكر أن إدارة المركز افتتحت العيادة الخارجية في ديسمبر 2015 و شهدت خلال عام نقلة في تطويرها حيث أجريت لها توسعة في الحجرات و تم تزويدها ببعض أجهزة التصوير و التحاليل.