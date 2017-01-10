أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الاتحاد لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، الفوز على الأهلي بنغازي بنتيجة (71-67)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط.

ويأتي ذلك في إطار الجولة الأخيرة من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة للكبار التي انطلقت في مدينة بنغازي في الثامن من شهر يناير الجاري.

وكان زمن المباراة الأصلي قد انتهي بنتيجة التعادل 61-61 ،

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 55 نقطة بعد تحقيقه للفوز في مباراتين، والخسارة في مباراة، فيما بات رصيد الأهلي بنغازي 3 نقاط بعد أن تلقى الخسارة في ثلاث مباريات .

هذا وسيلاقي الأهلي طرابلس نظيره النصر مساء اليوم في مباراة ستحدد بطل الدوري الليبي للموسم 2016 .