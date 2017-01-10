أخبار ليبيا24- خاص

نجح فريق كرة السلة في نادي الأهلي طرابلس في تحقيق فوزه الثاني في نهائيات بطولة ليبيا للعبة عقب تغلبه أمس الإثنين على نظيره الاهلي بنغازي بفارق 20 نقطة وبنتيجة 56-36 في المباراة التي جمعت الفريقين في مجمع سليمان الضراط في إطار اليوم الثاني من البطولة.

وأنهى الأهلي طرابلس الربع الأول بنتيجة 8-3 وواصل تقدمة لينهي الربع الثاني متقدماً 16-30 وأنهى الأهلي طرابلس الربع الثالث بنتيجة 44 -25 ولينهي المباراة بنتيجة 56-36.

وأدار اللقاء ثلاثي التحكيم الدولي محمد البريكي والحكم عمر سالم و إبراهيم البرعصي ، وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بعد تحقيقه للفوز في المباراتين وبات رصيد الأهلي بنغازي نقطتين من خسارتين.