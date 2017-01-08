أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إنه يتمني أن تتاح له الفرصة لمناقشة العديد من الأمور مع القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر .

وأوضح كوبلر – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة في قاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة طرابلس – أن قرار الاجتماع بالمشير خليفة حفتر يعود له شخصياً، مبيناً في الوقت ذاته بأن لقاءه يوم الجمعة الماضي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقلية صالح بدولة تونس شهد التشديد على وجوب جلوس كافة صناع القرار في ليبيا ليتحقق شيء ملموس للمواطن الليبي.

وشدد المبعوث الأممي على وجوب أن يكون العام 20177 عام إتخاذ القرارات والعمل لمصلحة الشعب الليبي الذي يستحق وجود المدارس العاملة والكهرباء والخدمات طبية والأمن وتحقيق مسار السلام والعيش الكريم.

وأكد خلال المؤتمر على ضرورة تحقق تقدم حقيقي بالملفين السياسي والأمني حيث تقع مسؤولية تحقيق هذا التقدم على عاتق صناع القرار في ليبيا متمنياً بأن يكون العام 2017 عاماً لوضع مصالح الشعب فوق كافة الأمور الأخرى وبأنه قد قام بمهمته لمدة عام كامل ومقتنع بأن الشعب الليبي قادر على اتخاذ كافة القرارات الضامنة لأن يكون هذا العام عاماً للاستقرار والسلام والتقدم، حسب وصفه .