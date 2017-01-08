أخبار ليبيا 24 – خاص

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد نفسه في مرتبة أعلى من ليونيل ميسي لاعب برشلونة، منافسه التقليدي على الجوائز الفردية ولقب أفضل لاعب في العالم في السنوات العشر الأخيرة.

موقع “فور فور تو” الإنجليزي أصدر فيلمًا وثائقيًا عن رحلة كريستيانو رونالدو، في يورو 2016 الصيف الماضي والتي تُوجت بها البرتغال على حساب البلد المستضيف فرنسا في نهائي مثير، غاب عنه رونالدو بداعي الإصابة في أول 25 دقيقة.

وقال كريستيانو رونالدو في الفيلم الوثائقي: “من الجميل الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو الحذاء الذهبي أو الكرة الذهبية، لكن أن تفوز بشيء لبلدك فهذا شيء خاص”. وأضاف: “تحقيق الإنجازات مع البرتغال ليس مثل تحقيق الفوز مع الأرجنتين أو ألمانيا أو البرازيل، الأمر مع البرتغال أكثر صعوبة”. وخلال نطقه بالجملة الأخيرة كان كريستيانو يضحك، كأنه يود أن يوصل رسالة إلى غريمه ليونيل ميسي الذي فشل في الفوز بلقب كوبا أمريكا في آخر عامين مع المنتخب الأرجنتيني.