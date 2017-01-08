أخبار ليبيا 24 – خاص

حمّل رئيس الغرفة التجارية بطبرق إبراهيم الجراري، التجار المتحصلين على اعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي بسعر الصرف بقيمة دينار ونصف للدولار الواحد لإستيراد المواد الغذائية الأساسية من السلع والحليب وغيرها وبيعها للتجار الأخرين بأسعار مرتفعة مما تسبب في إرتفاع الأسعار أمام المواطن البسيط الذي يدفع الثمن مرغماً عنه.

وقال الجراري في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إنه يحمل المسؤولية لمصلحة الجمارك بأنها المسؤول الأول في عدم منح الإفراج للتجار إلا بعد إحضار شهادة التسعيرة من قبل وزارة الإقتصاد كذلك وجه باللوم لرجال الحرس البلدي بعدم متابعة الأسعار في المحلات وخاصة للمواد المدعومة عن طريق الإعتمادات المصرفية.

وكشف الجراري عن أرقام كبيرة من العملة الصعبة منحت لعدد من التجار لجلب المواد الأساسية بالعملة الصعبة .

وذكر الجراري أن مصرف ليبيا المركزي قد منح أكثر من 50 مليون دولار لعدد ثلاثة تجار لشراء السكر من أوربا، ومنحت أكثر من 30 مليون جنيه تونسي لعدد تاجرين لشراء السكر من تونس رغم أن تونس لا تنتج السكر.

كما منحت لعدد من التجار مبلغ 55 مليون دولار لشراء عجول حية لغرض الذبح ونصف مليون دولار لشراء حليب أطفال و2 مليون دولار لشراء زيت .

وأستغرب الجراري هذه الأرقام الكبيرة لشراء هذه المواد الأساسية من الخارج ومقارنةً مع الأسعار الحالية المرتفعة في السوق نجد هنالك فروق كبيرة تجعلنا نستغرب غياب دور حرس الجمارك والحرس البلدي .