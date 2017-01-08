أخبار ليبيا 24 – خاص

فقد المنتخب الليبي لكرة القدم نتيجة مباراته الودية أمام نظيره السنغالي بنتيجة 1 – 22 مساء اليوم الاحد بالكونغو ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم .

تقدم المنتخب السنغالي بهدف في الدقيقة 20 من الشوط الأول وضاعف السنغال النتيجة في الشوط الثاني

وذلل منتخبنا الفارق في الدقيقة 69 عن طريق المهاجم محمد الغنودي لتنتهي المباراة للسنغال 2-1 .



وتأتي هذه المباراة في طار استعداد منتخبنا لخوض الجولة الثالثة من تصفيات أمم افريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 حين يلتقي غينينا في اغسطس المقبل .