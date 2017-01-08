أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن تركيب نظام طاقة شمسية في مستشفي بوسليم للحوادث والطوارئ في العاصمة طرابلس لتوفير كهرباء لا تنقطع لغرف العناية المركزة به.

وقالت البعثة عبر موقعها الألكتروني إنه سيتم تركيب أنظمة تعتمد علي الطاقة الشمسية في ثلاثة مستشفيات أخري في طرابلس وهي علي عمر عسكر للأعصاب ومركز طرابلس الطبي ومركز قرطبة للكلي.

وقالت نورا حملاجي المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا والذي ينفذ التركيبات أنه بإنتهاء كل الأعمال سيتمكن حوالي 50 ألفا من المواطنين والمواطنات من التمتع بخدمات صحية كاملة في مستشفيات لا تنقطع عنها الكهرباء. وسيمكن مصدر الطاقة النظيف هذا المستشفيات التي تطبقه من إستخدام كل المعدات الطبية بفعالية ومنها أجهزة غسيل الكلي وألات غرف الجراحة والعناية المركزة. وتعتبر الكهرباء المستمرة في غاية الأهمية أيضا لعمل ثلاجات حفظ وتخزين الأدوية ومنها الأمصال. وأوضحت أنه تم تمويل تركيبات الألواح الشمسىية وأنظمتها بواسطة صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ والذي يدعم المساعدات الإنسانية العاجلة.