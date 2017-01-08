أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد الهيئة الليبية للإغاثة من خلال فريق العمليات بإدارة الفروع ، وبالتنسيق مع لجنة الإغاثة والدعم النفسي ورعاية الطفولة ببلدية تاورغاء لتوزيع السلة التموينية على الأسر النازحة من مدينة تاورغاء داخل مدينة بنغازي فئة ” منازل “.

وذكرت مدير المكتب الإعلامي بالهيئة الليبية للإغاثة جليلة الدرسي لـ “أخبار ليبيا 24” أن التوزيع سيبدأ من يوم غد الاثنين و يستمر التوزيع حتى الثامن العشر من الشهر الحالي .

وأوضحت جليلة الدرسي أن هذا التوزيع يعتبر المرحلة الأولى، وتستهدف العائلات النازحة من مدينة تاورغاء .

وأشارت إلى أن التوزيع سيكون في مقر و مخيم الاسعاف و الاستجابة بالمدينة الرياضية بمنطقة سيدي حسين.