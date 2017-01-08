أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم جهاز قوة المهام الخاصة نقيب عدنان البابا إن السرية الأولى المقاتلة التابعة للجهاز تمكنت فجر اليوم الأحد من التقدم باتجاه الفندق البلدي بمحور الصابري .

وكشف البابا أن السرية الأولى المقاتلة التابعة للجهاز قامت فجر اليوم بعملية نوعية واستهدفت أحد مراصد الجماعات الإرهابية المتطرفة بالقرب من الفندق البلدي بمحور الصابري .

وأوضح البابا أن العملية اسفرت عن تدمير المرصد وقتل كافة العناصر الإرهابية الموجودة بداخليه، لافتاً إلى أن السرية قامت بتدمير أحد مدرعات الجماعات الإرهابية التي كانت بالقرب من المراصد .