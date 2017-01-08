أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق براعم الأهلي بنغازي لكرة السلة ببطولة ليبيا للعبة عقب فوزه، أمس السبت، على نظيرة اليرموك 83 مقابل 45 في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي .

وشهد ختام البطولة تكريم لعدد من قدامى كرة السلة قام به اللاعب السابق للمنتخب الليبي وفريق الوحدة فرج السنوسي

وحضر اختتام بطولة براعم كرة السلة رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للسلة ورئيس واعضاء الاتحاد الفرعي للعبة ببنغازي إضافة الى لفيف من محبي ومتابعي كرة السلة .

وبعد ختام البطولة اصبح رصيد الأهلي بنغازي 66 نقاط في المركز الاول فيما جاء النصر ثانياً واليرموك ثالثاً .

وكان الاهلي بنغازي قد تفوق في اللقاء الاول من البطولة على اشبال الوحدة 84 – 655 وتفوق في المباراة الثانية على النصر 63-48 .

وانطلقت بطولة ليبيا لبراعم السلة الخميس بمجمع سليمان الضراط ببنغازى بمشاركة أربع فرق تأهلت عن المجموعتين الأولى والثانية وهى الوحدة واليرموك والأهلى بنغازى والنصر