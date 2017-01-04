أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير مركز طب وجراحة القلب بنغازي طاهر محمود الفضلى، عن البدء في صيانة مبنى مركز القلب بمنطقة الهواري غرب بنغازي.

وقال الفاضلي – “إن شركة الخليج العربي للنفط تكفلت بكافة عمليات الصيانة، وذلك بعد تعرض مركز القلب إلى أضرار مادية كبيرة أثناء الاشتباكات المسلحة بالمنطقة بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية والمتطرفة” .

وبيّن الفاضلي أن المركز يشمل دورين قسم إيواء وغرفتين لأجراء عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية، وغرفتين لعمليات جراحة القلب المفتوح، وعدد “2” عناية، لافتاً إلى أن السعة السريرية للمركز تبلغ في حدود 60 سرير، ويحتوي أيضاً على قسم الأشعة .

وفي ذات الشأن، قال مدير مركز طب وجراحة القلب بنغازي إن العيادات الخارجية تعمل بشكل مستمر منذ ثلاث شهور بعد صيانتها من قبل رجل الأعمال ببنغازي .

وأشار إلى أن الأقسام التي تعمل بالعيادات الخارجية هي عيادة الأيكو، وعيادة اختبار الجهد، وعيادة قياس النبض، بالإضافة إلى غرفة للكشف وغرفة لاستقبال حالات الطوارئ والصيدلية .

وأضاف الفاضلي أنه جارى العمل بإنشاء قسم المختبرات الطبية وبنك للدم وسيتم الانتهاء منه وتسليم من الشركة المنفذة خلال عشرين يوم لتكتمل بذلك خدمات المركز لتقديمها للمواطن .

ولفت الفاضلي أن إدارة مركز القلب تتقدم بجزيل الشكر والتقدير رئيس مجلس أدارة شركة الخليج العربي للنفط وللإخوة أعضاء ومقرر لجنة الإدارة على ما قاموا به من مد يد العون والمساعدة لتمويل مشروع الصيانة بالمركز، من أجل تقديم الخدمات الطبية لمرضى القلب ببنغازي والمنطقة الشرقية.