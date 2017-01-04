أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد المرافق له، صباح اليوم الأربعاء، إلى جمهورية تونس لعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات من الرئيس التونسي وعدد من المسؤولين.

وكان في استقبال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر.

وضم الوفد المرافق للرئيس مجلس النواب أعضاء المجلس سالم قنان , عمر تنتوش , ادريس عمران , صلاح الصهبي , بالإضافة الى وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري والمستشار السياسي احمد العبود .

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس عدة لقاءات واجتماعات حيث سيجتمع والوفد المرافق له مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي و رؤساء الكتل البرلمانية .

وعقب الاجتماع سيلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشكل منفرد مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر .

كما سيلتقي مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يعقبه لقاء مع وزير الداخلية بجمهورية تونس الهادي مجدوب .

ويختتم رئيس مجلس النواب سلسلة لقاءاته يوم الخميس بلقاء رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي الذي يسبقه لقاء مع مبعوث جامعة الدول العربية لدي ليبيا صلاح الدين الجمالي .

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب قد توجه إلى جمهورية تونس صباح اليوم الأربعاء في زيارة تستمر لمدة يومين .