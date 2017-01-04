أخبار ليبيا 24 – خاص

أتلف رجال الأمن بمدينة طبرق صباح اليوم الأربعاء، كمية من الحشيش تم القبض عليها خلال الأيام الماضية بأحد المزارع غرب طبرق .

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن رجال الأمن اتلفوا 1945 كيلوجرام من الحشيش وذلك بحضور مدير الأمن وآمر المنطقة العسكرية وعدد من رجال النيابة العامة وعميد بلدية طبرق ورئيس البحث الجنائي وعضو من مجلس النواب وعضو من الهيئة التسيرية لصياغة الدستور وعدد كبير من الأجهزة الأمنية وعدد من حكماء ونشطاء المجتمع المدني وبحضور عدد من القنوات الإعلامية لمتابعة هذا الحدث .

وأضاف أن رتل السيارات المحملة بالحشيش انطلق تحت حراسة أمنية مشددة خوفاً من تدخل الجناة أو بعض الخارجين عن القانون ولكن الإعدام تم للكمية تم بالكامل جنوب طبرق بحضور أمني مكثف وتم الوقوف على الكمية ومتابعتها حتى احترقت بالكامل .

يشار أن رجال البحث الجنائي قد القوا القبض على عدد من المهربين وبحوزتهم عدد 70 حقيبة من المخدرات يقدر وزن الحقيبة الواحدة بـ 25 كيلو جرام ويقدر ثمن هذه الكمية حوالي 20 مليون دينار ليبي .