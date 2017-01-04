أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت بالمعهد العالي للمهن الشاملة الواحات بجالو امتحانات النهائية للفصل االدراسي خريف 2016 .

وقال مدير المعهد شيباني محمد لـ “أخبار ليبيا 24” إن الامتحانات قد سارت بشكل جيد دون أي مشاكل أو عراقيل رغم قلة الامكانيات، مشيرا إلى عدم تسجل أي شكوى من الطلبة أو اللجان والمشرفين.

وأضاف شيباني أن أكثرمن 5000 طالب وطالبة تقدمو للامتحانات في عدة تخصصات منها الهندسة والانشاء والعمارة و تخصص تقنية الحاسوب و الصحة والسلامة المهنية بالاضافة إلى قسمي الهندسة الالكترونية والكهربائية وقسم تقنية المعلومات، موضحا أن الامتحانات تستمر لمدة أسبوعين تشمل امتحانات النظري

وأوضح الشيباني إلى أن المعهد العالي يستقبل طلبة من عدة مدن اليبية منها جالو واوجلة واجخرة وتازربو

الجدير بالذكر أن المعهد العالي للمهن الشاملة يسعى لفتح عدة اقسام خلال الفصل الدراسي المقبل.