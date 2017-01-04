أخبار ليبيا 24 – خاص

نجحت إدارة نادي السويحلي الليبي في توقيع عقود عدد من لاعبين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الثلاثاء حيث وقعت مع كل من فايز سعد و عمر امبيض وعبدالحي ابو الشرود و عبدالسميع العريق للمشاركة مع الفريق في الموسم الرياضي 2016-2017 وهذه الدفعة هي الثانية .

ووقعت إدارة السويحلي أمس الاثنين الدفعة الاولى من اللاعبين وضمت كل من محمد الطناشي – أحمد أبودبوس – علي القماطي – أنس كحول – عبدالحكيم الغويل – إبراهيم القاووق .

وكان عدد من لاعبي الفريق قد انتقلوا لأندية أخرى بعد أن قدموا مستوي كبير جداً الموسم الماضي ابرزهم صانع الالعاب محمد المنقوش و المدافع هيثم ضانة المنتقلان لبطل الدوري الليبي هذا الموسم الاهلي طرابلس .

وقدم السويحلي موسم استثنائي خلال الموسم الرياضي المنقضي حيث نال وصافة الدوري الليبي الممتاز لاول مرة في تاريخه ووصل الى نصف نهائي كأس ليبيا قبل أن يخرج على يد بطل الكأس والدوري الاهلي طرابلس .