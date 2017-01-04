أخبار ليبيا24- خاص

ألغى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء كافة القرارات التي صدرت الفترة الماضية عن الرئاسي دون توافق أو مراعاة معيار الكفاءة.

ودعا السراج خلال كلمة متلفزة كافة أعضاء المجلس الرئاسي إلى الاجتماع وتحقيق مبدأ التوافق والكفاءة حول هذه القرارات الأخيرة ومراجعتها من جديد .

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أنه رغم كل الضغوط التي يتعرض لها المجلس الرئاسي لم يترك جهدا و لم يدخر وقتا لإنجاح التوافق بين جميع الأطراف الليبية، والحرص ألا يكون طرفا في التجاذبات السياسية والصراعات العسكرية.

وتابع قائلا : ” بصفتي رئيسا للمجلس الرئاسي أرفض رفضا قاطعا أن يكون المجلس سببا في وأد توافق الليبيين أو سببا في ضياع لهم في إرساء قواعد دولة المؤسسات والقانون وتنفيذ مهمته الأساسية”.

وأبدى السراج أسفه على تقديم النائب موسى الكوني استقالته بالقول “أتفهم غضبه واستيائه لتعثر كثير من الأمور وعرقلة بعض الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بالوفاء باستحقاقاته وقيام البعض باتخاذ قرارات ومواقف فردية ونحن على تواصل مع الكوني ونأمل أن يتراجع”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنهم لم يفشلوا وإنما التحديات جسيمة والظروف المحيطة صعبة للغاية وتتطلب الجلوس معاً لوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.