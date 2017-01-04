أخبار ليبيا 24 – خاص

تحتضن مدينة اجدابيا دورة للإعلاميين الرياضيين في السابع من يناير الجاري وتتواصل الدورة إلى العاشر من ذات الشهر .

وتشرف النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين على هذه الدورة بالتعاون إدارة نادي التعاون وقسم الإعلام بجامعة أجدابيا،

وستشهد الدورة محاضرات لعدد من الاعلاميين يتقدمهم المخضرم فيصل فخري في محاضرة تحمل عنوان مسيرتي وايجابيات التوثيق ومحاضرتين للصحفي زين العابدين حول ضوابط العمل الإعلامي واخرى عن تاريخ نادي التعاون ومحاضر للصحفي جمعة الفاخري حول الأخطاء الشائعة في التعليق الرياضي

كما ستشهد الدورة محاضرات للاستاذ جمال الحمري عضو هيئة التدريس بجامعة أجدابيا عن مقاومات نشر الخبر وادواته الفنية ومحاضرة عن الاعلام الرياضي كاعلام متخصص .