أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير محطة تحلية المياه المكلف بطبرق محمد رزق، أن محطة تحلية المياه بمدينة طبرق أنتجت 10.240.9077 متر مكعب من المياه تم إرسالها إلى الخزانات الرئيسية بشركة المياه والصرف الحي بمتوسط إنتاج يومي 28.057 متر مكعب يومياً .

وأضاف رزق في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أنه رغم قدم المحطة وفقدها القدرة إلإنتاجية القصوى لها بسبب عدم صيانتها ولكن العاملين فيها يبذلون قصارى جهدهم من أجل إنتاج المياه لأن محطة طبرق البخارية هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة .

وأشار إلى أن محطة تحلية المياه بطبرق قد أنشئت عام 1974 وكانت تعمل بــ 4 وحدات وتنتج 244 ألف متر مكعب يومياً بواقع 6 ألاف متر مكعب للوحدة الواحدة وتم إيقافها عام 2001 بسبب العمر الزمني لها .

وتم إنشاء وتركيب حطة جديدة عام 1999 ودخلت للإنتاج عام 20011 وكانت إنتاجيتها وإلى قدوم عام 2017 لم يتم صيانتها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها والذي أثر سلباً على إنتاجيتها .