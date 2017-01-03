أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت بمصراته مساء السبت، بطولة ليبيا للسباحة داخل الاحواض والتي تواصلت ليومين .

وقال رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين لـ “أخبار ليبيا 24” إن المشاركة في البطولة كانت لثمانية اتحادات فرعية على مستوي ليبيا، موضحاً أن الاتحاد المشاركة كانت طرابلس والزاوية وبنغازي ومصراته والخمس وزوارة وطبرق ودرنة .

وشهدت البطولة تحطيم رقمين ليبيين جديدن عن طريق السباح عادل الفقير في مسافتي 2000 متر متنوع و800 متر حرة

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي

مسابقة 100 متر فراشة اواسط الاول محمد يوسف ساسي الثاني قيس حبارات والثالث محمد قدور وفي مسافة 100 متر حرة اواسط حقق المركز الاول محمد يوسف ساسي وجاء ثانياً قيس حبارات وفي الترتيب الثالث محمد قدور

وفي مسافة 50 متر صدر براعم جاء اولاً إمحمد قدور و حل ثانياً عبد الحي عبد المنعم وثالثاً عبد المهيمن الشريف .

وفي 500 متر فراشة براعم حقق إمحمد قدور الترتيب الاول وعبد الحي عبد المنعم المركز الثاني وحل ثالثاً عبد الكريم أحمد .

وفي 100 متر حرة براعم اولاً جاء إمحمد قدور وثانياً عبد الحي عبد المنعم وثالثاً محمد قطاط .

وفي 100 متر اشبال جاء مفتاح معيتيق اولاً و وعبد المجيد يوسف ثانياً وموسى جويدة ثالثاً .

وفي 100 متنوع اشبال انس هشام جاء في المركز الاول ومفتاح معيتيق ثانياً وابوبكر فتحي ثالثاً .

وفي مسافة 500 متر حرة اواسط حل محمد يوسف ساسي اولاً و جاء قيس حبارات ثانياً و جاء سراج بوقرين في المركز الثالث .

وفي مسافة 1000 متر حرة اواسط حل محمد يوسف ساسي اولاً و جاء قيس حبارات ثانياً و جاء محمد سمير قدور ثالثاً

وعلي مستوى الفرق حقق فريق طرابلس كأس الترتيب الأول وجاء فريق بنغازي ثانياً وحل فريق طبرق في المركز الثالث

وفي مسافة 2000 متر متنوع كبار حقق عادل الفقير الترتيب الاول وجاء مالك يوسف ساسي ثانياً وحل محمد الجدي ثالثاً

وفي 800 متر حرة جاء عادل الفقير اولاً وحماد أحمد ثانياً و حل محمد الجدي في المركز الثالث .