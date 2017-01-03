أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، الاثنين استقالته من المجلس.

وأوضح الكوني خلال مؤتمر صحفي اليوم إنهم في المجلس فشلوا في قيادة البلاد ولم يكونوا على قلب رجل واحد.

وقدم الكوني الذي بدا متأثرا اعتذاره للشعب الليبي، لأنه لم يستطع حل أي مشكلة من المشاكل.

وتشكل المجلس الرئاسي الليبي، الذي عقب اتفاق “الصخيرات”، في 17 ديسمبر 2015، كجهة تنفيذية أسست بإشراف الأمم المتحدة، للعمل على وضع حد للخلافات في ليبيا وتقريب وجهات النظر ، ويتكون المجلس من 9 أعضاء، من بينهم رئيس وثلاثة نواب له، كل واحد منهم من الجهات الثلاثة في ليبيا، طرابلس وبرقة وفزان.