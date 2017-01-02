أخبار ليبيا 24 – خاص

تابعت “أخبار ليبيا 24” الأحد خروج أول ناقلة نفطية من ميناء الحريقة النفطي وعلى متنها 600 ألف برميل من النفط الخام متجهة إلى إيطاليا.

وأكد مدير عمليات ميناء الحريقة النفطي طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط رجب سحنون أن الناقلة النفطية PACIFIC PANAMA وجنسيتها من جزر المريشيال ومتجهة إلى إيطاليا ورست السبت على رصيف الميناء وغادرت الأحد.

وأضاف سحنون أن أعمال الشحن والتصدير تسير وفق جداول وأعمال دقيقة من إدارة العمليات في الشركة وفق ضوابط ومعايير بإشراف إدارة الشركة وإدارة العمليات وأقسام الرسو والشحن في موقع طبرق .

ولفت مدير عمليات ميناء الحريقة النفطي طبرق إلى أن الإنتاج القادم من حقلي السرير ومسلة بلغ الأحد 260 ألف برميل من النفط الخام .