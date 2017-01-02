أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث عمر الحجازي إن رئاسة المركز شكلت لجان علمية لدراسة بعض الظواهر.

وأضاف الحجازي أن من هذه اللجان اللجنة العلمية المكلفة بدراسة أسباب وفيات عدد من الشابات جراء استخدام مواد في الحناء، ولجنة لدراسة أوضاع المقابر في مدينة الجغبوب ولجنة دراسة التلوث البيئي في مدينة طبرق.

وأوضح مدير عام المركز أن رئاسة المركز سوف تشرع في تطوير نظام التدريب في المركز بالتعاون مع بعض الجامعات الليبية وأساتذة أكاديميين لغرض رفع كفاءة الخبراء والأطباء الشرعيين.

وأشار إلى أن تم اعتماد المراكز المتقدمة للخبرة القضائية والدراسات التخصصية في كل من البيضاء وبنغازي وطرابلس موضحاً ان هذه المراكز تمنح دبلوم مهني متخصص في مجال عمل الخبراء والإطباء الشرعيين .