أخبار ليبيا 24 – خاص

ودعت مدينة طبرق، أمس الأحد، أقدم قابلة في المدينة الحاجة فاطمة أمحمد بشير الكواشية عن عمر ناهز 94 عاماً .

وكانت الفقيدة مثالاً للأم الحنون التي أنجبت مئات من رجال ونساء المدينة مئات من رجال الوطن من البنات والأولاد جاءوا إلى هذه الدنيا على يد الحاجة الكواشية الشهيرة بمنزلها المتواضع بحي باب درنة .

حيث كانت فاطمة الكواشية هي القابلة المعتمدة في المدينة بعد أن غابت المستشفيات والأطباء عن مهنة التوليد، ومارست مهنتها في المستشفى ثم انتقلت إلى منزلها المتواضع وحتى في منزلها كانت القابلة المعتمدة وحتى بصمتها وتوقيعها على شهادة الميلاد كان معترف به في الجهات الرسمية وأمام السجل المدني .

لم تتوقف عند هذه المهنة بل فتحت بيتها لتربية الأيتام وساعدت الكثير من الناس .

منذ يوم الأحد غابت فاطمة الكواشية وغابت الأم المثالية وأنطفئت شمعة من شموع الأمومة بمدينة طبرق ودعها عشرات من الشباب الخريجين منهم الأطباء والمهندسين والموظفين الذي جاءت بهم الدنيا على يد الراحلة فاطمة الكواشية ..

كرمتها العديد من الجهات الرسمية وكثيراً من الجمعيات الخيرية ومن المجتمع المدني ,