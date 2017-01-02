أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو المجلس البلدي بطبرق ورئيس لجنة الأزمة نوري درمان، اليوم الاثنين، اختفاء 500 كيس سكر من مخازن السلع بطبرق.

وقال درمان في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إنه “بعد وصول معلومة من أحد المواطنين باختفاء عدد 500 كيس سكر من المخازن الرئيسية لصندوق موازنة الأسعار بطبرق تحركنا على الفور بصحة جهاز الحرس البلدي ومسؤول الإقتصاد والنيابة العامة وتم فتح المخازن بحضور النيابة العامة”.

وأضاف أنه ” بعد امتناع موظفو السلع عن فتح المخازن وللأسف تم إكتشاف سرقة 500 كيس من السكر وتم وضع عدد 500 كيس من الملح مكانها وتم جردها الأيام الماضية.

وتابع عضو المجلس البلدي أنه تم إغلاق المخازن بحضور النيابة التي تولت التحقيق مع مسؤول المخازن والموظفين ذوي العلاقة بهذا الموضوع .