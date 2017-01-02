أخبار ليبيا24- خاص

تعهد رئيس الغرفة الأمنية الرئيسية محمد المدني الفاخري الأحد بتشكيل قوة خاصة لتأمين المرافق الصحية في مدينة بنغازي.

وبحث المدني خلال اجتماع موسع مع مديري المستشفيات العامة بنغازي وبعض من أعضاء الغرفة آلية تأمين المستشفيات الكبرى العاملة في مدينة بنغازي “مستشفى الجلاء – مركز بنغازي الطبي” .

وأكد رئيس الغرفة أن العناصر الطبية والطبية المساعدة ستتمكن من تأدية واجبها من توفير الرعاية الصحية لجرحى القوات المسلحة وكافة أهالي مدينة بنغازي والمناطق الأخرى، مشددا على بذل الجهود لتوفير الأمن ومنع كافة الاختراقات الأمنية بالمرافق الطيبة وكافة الأجهزة ومؤسسات الدولة .

يشار إلى أن مركز بنغازي الطبي شهد تفجيرين منفصلين بواسطة حقائب مفخخة تم وضعها في الأقسام التي يتواجد فيها جرحى الجيش أسفرت عن سقوط بعض الجرحى وأضرار مادية.