أخبار ليبيا 24- خاص

أكد رئيس مستودع الغاز بطبرق جمال أحويرس، أن المستودع قام بتزويد مدينة درنة بعدد 44 سيارة غاز طهي يومياً أي مايعادل 1120 اسطوانة يوميا.

وقال احوريس في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24″ أن أزمة الغاز في درنة سوف تحل تلقائياً بعد مرور الوقت، لافتا إلى أنه تم تزويدها بالغاز بعد صدور تعليمات جديدة بذلك.

وأضاف” كنا نزود درنة بغز الطهي ثم توقفنا بناءً على تعليمات أمنية وأصبح سكان درنة يتزودون بالغاز عن طريق المناطق القريبة مثل مرتوبة وكرسة ورأس الهلال .”

يشار إلى أن مدينة درنة خلال الشهور الماضية كانت تعاني من عدم وصول غاز الطهي إليها بسب إغلاق الطريق ما بين درنة وطبرق ولكن بعد فتح الطريق تم عودة دخول السيارات من مدخل درنة الشرقي ومصنع تعبئة الغاز مستمر في تزويد المدينة باحتياجاتها ومصنع تعبئة الغاز بطبرق يعمل يومياً على مدار الساعة .