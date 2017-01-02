أخبار ليبيا 24 – خاص

توقفت معظم محطات توزيع الوقود داخل مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، وبدأت سيارات المواطنين في الاصطفاف أمام المحطات تباعا انتظارا الانفراج في الأزمة.

ويأتي هذا الاصطفاف والتزاحم نتيجة لنفاذ الوقود وحاجة المواطنين إلى تعبئة مركباتهم في توقيت يعتبر حرجا جدا تزامن مع موجة البرد التي تشهدها المدينة واضطرار أولياء أمور طلبة المدارس والمعاهد والجامعات إلى توصيل أبناءهم من وإلى مؤسساتهم التعليمية .

وكان مدير المكتب الإعلامي في شركة البريقة لتسويق النفط عادل بن دردف قد أكد أن ضخ الوقود مستمر في عامة المناطق وبشكل كبير جداً وأن بعض التأخير طرأ بسبب العوامل الجوية وعلو البحر في ميناء طبرق مما حال دون رسو الناقلة البحرية ” فالدوستا ” التي تحمل 30 مليون لتر وقود بنزين في التوقيت المناسب.