أخبار ليبيا 24 – خاص

فند آمر جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الواحات محمد البنوني، ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي حول سيطرة قوة تابعة للعدل والمساواة على حقل الفارغ النفطي.

وقال البنوني في تصريح خاص – إن قوة تعد من 7 سيارات مسلحة لم يتم التعرف عليها قامت بالاشتباك مع حرس المنشآت النفطية بالقرب من الحقل اثناء الدويات القريبة من حقل الفارغ صباح اليوم دون وقوع أي اصابات وانسحاب القوة المهاجمة في اتجاه الغرب.

وأشار البنوني إلى أن قوات حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة من جالو انتقلت من حقل جالو 59 إلى حقل الفارغ فور وصول المعلومة وتمشيط كامل المنطقة المحيطة دون وجود اي مجموعات مسلحة بالقرب في محيطها.

وذكر جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الواحات أن تعليمات القيادة العامة التعامل مع أي أجسام تقترب من المنشآت الحيوية والنفطية التعامل معها بالرماية المباشرة

تجدر الإشارة إلى أن الحقول النفطية الوقعة في الجنوب الشرقي لليبيا تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.