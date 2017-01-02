أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي في شركة البريقة لتسويق النفط عادل بن دردف اليوم الإثنين إن ضخ الوقود مستمر في عامة المناطق وبشكل كبير جداً.

وأضاف بن دردف أن بعض التأخير طرأ بسبب العوامل الجوية وعلو البحر في ميناء طبرق مما حال دون رسو الناقلة البحرية ” فالدوستا ” التي تحمل 30 مليون لتر وقود بنزين في التوقيت المناسب.

وأوضح مدير المكتب أن السفينة رست يوم أمس الأحد وشرعت بضخ الوقود في خزانات الشركة وتجري عمليات التوزيع بكافة محطات الوقود سريعاً.

وأشار بن دردف إلى أنه ستصل مساء اليوم الإثنين لميناء البريقة الناقلة البحرية “كوانشيلا” تحمل 10 مليون لتر من وقود البنزين.

ولفت مدير المكتب إلى أنه سيتم ضخ مليون لتر من وقود البنزين اعتباراً من اليوم الإثنين لإيفاء حاجة السوق من البنزين، مطمئنًا المواطنيين بوجود خطط بديلة لإمدادات الوقود من خلال التعاون المستمر مع شركة سرت لتصنيع النفط والغاز.

ودعا مدير مكتب الإعلام في الشركة المواطنيين إلى التزام الهدوء خلال الساعات القليلة المقبلة وعدم الإنجرار لشائعات غير معلومة المصدر مما يسهم في زيادة الازدحام في محطات الوقود.