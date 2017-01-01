أخبار ليبيا 24 – خاص

تفاقمت الأزمات وتهاوت الأصوات، وترعرعت العوائق والمشكلات، وتأرجح المواطن البسيط بينها يشكو حالًا يرثى له، منتظرًا أفضل ما قد يقدم له من تولى مسؤولية البلاد والعباد.

عام آخر يمضي ولازال صوت السلاح يعلو فوق صوت الجميع، لينطوي السلام على نفسه في بلاد أنهكها الموت واستباحت حرماتها الجرائم، التي اشتدت في أواخر العام لتتخذ أشكالًا بشعة تظهر العنف على أولئك الضعفاء.

ارتفاع الدولار

ولعل أبرز ما شغل فكر المواطن الليبي هذا العام هو سعر الدولار والعملات الأجنبية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق مقابل الدينار الليبي، إذ وصلت قيمة الدولار بـ7 دينار ليبي.

واشتعلت خلاله موجة من الانتقادات للأوضاع التي أنقصت قيمة العملة الليبية بهذا الشكل، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على المضطرين للعلاج خارج البلاد والذين كلفهم العلاج مؤخرًا ضعف ما كانوا يحتاجونه بسبب ضعف قيمة الدينار الليبي مقارنة عن سابق عهده.

وهذه السابقة، جعلت أسعار المواد الغذائية ترتفع الضعف وأحيانًا ثلاث أضعاف قيمتها عن السنة الماضية، ناهيك عن ارتفاع أسعار الملابس والعقارات والسيارات، لتزداد معاناة المواطن مع ازدياد ارتفاعها.

ويتزامن الارتفاع الهائل بالأسعار، مع أزمة السيولة التي بدأت منذ عام 2015، والتي قد تلاحظها من الطوابير المصطفة أمام المصارف منذ الصباح الباكر، ليعود المواطن أحيانًا منها خائبًا منكسرا، حتى تتوفر السيولة.

وأجبرت تلك الأزمة المواطن على غض البصر عن الكثير من الاحتياجات الأساسية له، ووضعته في مأزق أمام أطفاله في الأعياد والمناسبات الخاصة.

انفلات أمني

لم يكن 2016، عام الانهيار الاقتصادي فحسب، بل اجتاحت الأعمال الإرهابية عدة مدن ليبية ، وأبرزها مدينة بنغازي التي شهدت الأماكن الحيوية بداخلها استهدافًا صارخا للأمن وتحديا واضحا للأجهزة الأمنية المكلفة بحفظ الأمن داخلها، فانحصرت المدينة بين نيران المحاور وظلم العابثين داخلها بعد أن اعتاد سكانها العثور على الجثث ورؤية الموت أمامهم دون أن يعتبروه كارثة انسانية كوضع الجثث في مكبات القمامة الأمر الذي حدث في منطقة شبنة ومنطقة الليتي بعد العثور على 10 جثث و14 جثة في فترتين مختلفتين خلال العام 2016.

وكذلك تفنن الإرهابيون باستخدام اساليبهم القذرة في الإنتقام فاستخدموا السيارات المفخخة تارة والقذائف الموجهة تارة أخرى، حيثُ استهدفت المفخخة سوق الخضار بالقرب من منتزه بودزيرة مرتين هذا العام، وأخرى استهدفت منطقة بوعطني.

وأدى الانفلات الأمني كذلك إلى سقوط الضحايا ومن بينهم الأطفال خلال انفجار سيارات مفخخة أمام مستشفى الجلاء للجراحة الحوادث وسقوط قذائف تسببت في أنفجار أخر، ناهيك عن تفجير الحقائب المفخخة الذي استهدفت الأقسام داخل مركز بنغازي الطبي.

ونالت القذائف من عدة ضحايا بالمناطق الآمنة في بنغازي هذا العام، خاصة أولئك الذين تواجدوا بساحة الكيش، ومنطقة السلماني، إضافة إلى مناطق أخرى.

وبدأ هذا العام باستهداف معسكر تدريب خفر السواحل بمنطقة سوق الثلاثاء بمدينة زليتن شرق طرابلس بواسطة شاحنة مفخخة أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، في شهر يناير، والذي سقط على إثره العشرات من القتلى والجرحى.

وغياب الأمن في مدن أخرى، أظهر جرائم الاغتصاب والخطف والقتل خاصة في العاصمة طرابلس، في ظل تعتيم إعلامي مفروض لم يكشف الفاعلين أو الجهات التي تحول دون كشف احصائية لهذه الجرائم.

انتصارات عسكرية

وسيطرت قوات الجيش على عدة مناطق جديدة بمدينة بنغازي والتي تضمنت مناطق الليثي والقوارشة وبوصنيب وبوعطني وجزء لا يستهان به من قنفودة.

وفي ثاني أشهر عام 2016، لم تسع الفرحة أهالي حي الليثي بعد تحرير منطقتهم من الإرهابيين، رغم دمار العديد من المنازل داخلها، إلا أن سكان الحي عملوا على إعادة الحياة من جديد داخل منطقتهم، حيثُ شهدت مؤخرًا إعادة افتتاح المركز الصحي بداخله.

وخسر الإرهابيون أغلب مواقعهم بمدينة بنغازي عام 2016، وقد تنتهي أنفاسهم الأخيرة داخلها مع رحيل هذا العام وبدء عام أخر، بعد استمرار المعارك المسلحة لأكثر من عامين.

فيما أظهرت القيادة العسكرية قوتها بتحرير المناطق وفرض السيطرة داخل المدن والبلديات تمحور ذلك بتمكين شخصيات من المؤسسة عسكرية بمهام عُمداء لعدة بلديات، وذلك بتكليف الحاكم العسكري من درنة حتى بن جواد عبدالرازق الناظوري عمداء لبلديات بنغازي ودرنة وشحات واجدابيا والكفرة وتخويلهم بمهام العميد وإعطاءهم كافة الصلاحيات.

إنهاء أزمة النزوح

ولم تستطع الجهات التنفيذية إيجاد حلول جذرية لمشاكل النازحين، إلا أن القيادة العسكرية وفرت الحل لبعضهم بتحرير مناطقهم ليعودوا لها مجددًا.

ولكن هذا الحل لم يناسب كافة النازحين من المناطق المحررة، الذين تضررت منازلهم والتي لم يتمكن أربابها من إعادة صيانتها.

ولازال يعاني النازحين من المناطق غير المحررة مشاكل النزوح التي لم تنتهي، وينتظرون الانتصارات العسكرية بمناطقهم ليعودوا كما عاد الذين شاركوهم معاناة النزوح العام الماضي.

تحرير سرت

وخلال هذا العام تمكنت قوات البنيان المرصوص من تحرير مدينة سرت مما بات يُعرف بتنظيم الدولة “داعش” الذي أعلنها ولاية إسلامية عام 2014.

وانطلقت عملية البنيان المرصوص منتصف شهر مايو الماضي وضمت كتائب عسكرية من مدينة مصراتة وعدد من مدن غرب البلاد بهدف تحرير سرت أستمرت لسبعة أشهر سقط خلالها مئات القتلى والجرحى.

ونجحت البنيان المرصوص من تحقيق الهدف الذي انطلقت لأجله وهو تحرير سرت من براثن الإرهاب، بحسب ما أعلنتها حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ العاصمة طرابلس مقر لها.

وها هو عام أخر يمضى تاركا ليبيا تعاني مر الانقسام السياسي، فحكومة مؤقتة وبرلمان في الشرق وحكومة وفاق ومجلس أعلى للدولة في الغرب، فيما ينزف جنوبها من الاشتباكات القبلية التي راح ضحيتها العشرات من القتلى في ظل وصاية سياسية من قبل الأمم المتحدة لم تنتج وفاق ملموسا حتى الآن.

عامًا تلوا آخر يمضي ويظل الأمان أمنية في كنين كل ليبي ينتظرها أن تتحقق في كافة ربوع بلاده، لتستقر كما كانت في سابق عهدها.