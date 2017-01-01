أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم قسم النساء والولادة بمركز بنغازي الطبي، أمس السبت، يوم علمي للخصوبة، وذلك بالمدرج الرئيسي بالمركز.

وقالت رئيس القسم إيناس اهليس، إن تنظيم هذا اليوم يهدف إلى تسليط الضوء علي الأنشطة الطبية التي يقوم بها القسم، والتي أصبحت نوعًا ما متوقفة منذ فترة 2014 نتيجة لضعف الإمكانيات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلي الوضع التي مرت به مدينة بنغازي .

وأضافت اهليس، أن “هذا اليوم هو فرصة للأطباء الذين تخلوا عن إعداد البحوث العلمية لفترة ، فرأينا أن يقام هذا الملتقى العلمي والطبي لأمراض النساء وكذلك قررنا أن يكون مخصص لموضوعين “الخصوبة وأمراض سن اليأس”.