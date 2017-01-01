أخبار ليبيا24- خاص

وصلت ناقلة النفط الليبية الهاني اليوم الأحد إلى ميناء السدرة النفطي التي سيتم شحنها بالنفط الخام وستتجه إلى فرنسا.

وقال كابتن الناقلة فرج المنفي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن النقلة سيتم شحنها بـ 630 ألف برميل خام من النفط.

وأكد المنفي أنه من المنتظر انتهاء أعمال شحن الناقلة اليوم الأحد مشيرا إلى أن الشحنة سوف تغادر إلى فرنسا.

يذكر أن هذه أول ناقلة نفط ليبية يتم شحنها بخام النفط من ميناء السدرة بعد مرور ثلاثة أعوام وبعد انتهاء عملية البرق الخاطف التي قامت بها القوات المسلحة العربية الليبية وقامت بتسليم الموانيء النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن كانت تحت سيطرة ميليشيات إبراهيم جضران سابقا.