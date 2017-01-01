أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق الصالحين عبدالنبي إن المبلغ الذي رصدته حكومة الوفاق الوطني 8 مليون لصيانة محطة تحلية المياه في طبرق هذه أموال الشعب الليبي وليست منة من أحد.

وأضاف عبدالنبي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن ميناء الحريقة يصدر النفط من طبرق لكل الليبيين وطبرق مدينة ليبية كباقي المدن.

وتابع عضو المجلس “تحملنا المسؤولية مع المجلس البلدي طبرق لحل العديد المختنقات في المدينة وأبرزها حل مشكلة محطة تحلية المياه المصدر الوحيد للمياه فيها”.

وأشار إلى أنه تم مع مسؤولين في قطاع المياه والصرف الصحي والمرافق والخدمات والنظافة مناقشة إيجاد حلول سريعة لبعض المختنقات في أحياء ” السنينات وباب درنة ومن جزيرة شهداء البوستر إلى مدخل فندق دار السلام كذلك مكب القمامة ومشاكل الصرف الصحي .

وأوضح عبدالنبي أنهم شكلوا لجنة للمتابعة واجتمعوا السبت في محطة التحلية وبدأوا في الكثير من الإجراءات مع عمداء بلديات طبرق وبئر الأشهب وأمساعد ومع الحكماء ومع المهتمين بهذا الجانب.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أعطى الإذن لصرف مبلغ 8 مليون دينار ليبي لصيانة محطة تحلية المياه في مدينة طبرق.