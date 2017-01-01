أخبار ليبيا 24 – خاص

أكَّد اللاعب الليبي الدوكالي الصيد، أنه تلقى عرضًا من الصفاقسي عن طريق وكيل أعماله الدولي التونسي السابق حاتم الطرابلسي.

وقال الصيد، في تصريحات تليفزيونية، “تمّ الاتصال بي منذ شهرين من قبل إدارة الصفاقسي، عن طريق وكيل أعمالي حاتم الطرابلسي”.

وأضاف الصيد “بما أن عقدي مستمر مع الوكرة، حتى صيف العام 2017، فإنني قد انضم للفريق التونسي، بعد انتهاء تعاقدي”.

وكان الدوكالي الصيد، انضم للوكرة في شهر يوليو من العام الماضي، لمدة عامين، بعد تجربة في الجيش القطري.

يذكر أن الدوكالي الصيد “22 عامًا” يعتبر من أبرز لاعبي منتخب ليبيا، وتلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة، أبرزها من أهلي طرابلس.