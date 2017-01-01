أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي أنه على استعداد دائم لخدمة ليبيا وشعبها متى طلب منه ذلك، لافتا إلى أن هذا لا يتم إلا من خلال مشروع وطني توافق عليه الأمة الليبية التي هي وحدها صاحبة الحق في إقرار ذلك.

وأضاف السنوسي في كلمته بمناسبة الذكرى 65 لاستقلال ليبيا أن مشاكل الليبيين الحالية لا تحل إلا بأيدي الليبيين أنفسهم، موضحًا أن الكثير من الليبيين طالبوا بالعودة للدستور المعدل للعودة بليبيا إلى أصولها الأولى.

وقال الأمير: ” إن تاريخ الوطن تعرض للتزوير خلال سنوات الانقلاب العسكري وتم إخفاء وطمس الكثير من الحقائق عبر الإعلام الكاذب ومن خلال مناهج التعليم المزورة في المدارس والجامعات وتأميم الصحافة وتكميم الأفواه زيادة على تلقين المبادئ الهدامة والأفكار الشاذة لتلاميذ المدارس وطلبة الجامعات”.

وتابع السنوسي “ما نراه اليوم من مظاهر الانحراف في سلوك البعض إلا إحدى نتائج ذلك العبث بتراث الآباء والأجداد والعبث بتاريخ الوطن وبإنجازات الرجال وكان لكل ذلك آثاره السلبية على شبابنا”.

وأشار إلى أن الانقلاب العسكري الذي تم في 1 سبتمبر 1969 على يد ضباط صغار أدى إلى هدم كل مابناه الآباء والأجداد وماحققوه من إنجازات على كافة المستويات كما هدموا القيم النبيلة التي غرسها الآباء والأجداد في عقول الليبيين، حسب قوله.

وأفاد الأمير بقوله “التجربة المريرة التي خضناها مابعد التحرير وخلال السنوات الخمس التالية تحتم علينا أن ننظر إلى الأسباب الحقيقية وراء مانحن عليه الآن من التشرذم والانقسام والقتال غير المبرر ثم معالجة تلك الأسباب ومعرفة مكامن الخلل فيها، وهذه مسؤولية الجميع وتحتم علينا أن نستشعر مايتعرض له الوطن من المخاطر وأن نعمل جميعا على صيانة هذا الوطن والمحافظة على سيادته ووحدته واستقلاله”.

وواصل السنوسي حديثه “أدعوا القوى السياسية في بلادنا ألا ترتكب الأخطاء التي قد تعرض أمن الوطن وسلامته للأخطار عليها أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية وعلينا أن نأخذ من كلتا المرحلتين الكثير من العبر والدروس التي تعيننا على معرفة الأسباب الحقيقية لما مر بالوطن”.