أخبار ليبيا24- خاص

منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الإذن لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس بصرف مبلغ مالي قيمته عشرة ملايين دينار لصالح جامعة بنغازي.

ونص قرار الرئاسي على أن تلتزم الجامعة بتقديم تقرير شهري بالمصروفات الفعلية وأوجه الإنفاق إلى المجلس الرئاسي.

وأصدر المجلس الرئاسي أيضًا قرارا أعطى فيه الإذن بصرف مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار لصالح شركة تحلية المياه وذلك لصيانة محطة المياه في مدينة طبرق.

الجدير بالذكر أن مفوض وزارة المالية من قبل المجلس الرئاسي وجه كتابا إلى المجلس الرئاسي طالب فيه بتخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار للجامعة من ميزانية الطوارئ، فضلا عن مخاطبة المجلس الرئاسي بضرورة إيجاد حل لمشكلة نقص وشح مياه الشرب في مدينة طبرق نتيجة تهالك وعدم صيانة المحطة البخارية في المدينة.