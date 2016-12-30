أخبار ليبيا24- خاص

أحالت هيأة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة نسخة من خطتها السنوية لعام 2107 إلى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضعها موضع التنفيذ.

وقال رئيس الهيأة عريش سعيد إنه سيتم نشر تقريرًا مفصلًا منتصف يناير المقبل حول عمل الهيأة لعام 2016 ،مؤكدًا أنهم سيتخذون التدابير اللازمة لتذليل كافة الصعاب التي تعرقل سير العمل.

وأضاف سعيد خلال اجتماعه مع رؤساء الأقسام اليوم الخميس أنه تمت مناقشة آلية تنفيذ خطة الربع الأول لعام 2017 وفق معطيات مهنية واستراتيجية تضمن تحقيق انجازات فعلية ..

وأوضح رئيس الهيأة أنه سيتم تنفيذ قوالب مرئية وترويجية للجيش الليبي والوضع الأمني بعد عملية الكرامة وترجمتها بعدة لغات لتتمكن الدول العربية والأجنبية من قراءة الوضع الليبي بعيدًا عن القنوات المؤدلجة والتي تحاول تشويه القوات المسلحة ودروها في محاربة الإرهاب.

ومن جانبه قال رئيس قسم الشؤون الصحفية في الهيأة عبدالحكيم اليمن إن القسم وضع خطته خلال الربع الأول المقبل من أجل استقبال 50 صحفي شهرياً من المراسلين والصحفيين الأجانب التابعين لوكالات أخبار عالمية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم.

وأضاف اليمني أنه سيتم التنسيق لعقد مؤتمر صحفي مشترك شهرياً للناطقين الثلاثة باسم مؤسسات الدولة وفق البرنامج المتفق عليه، مؤكدا أن القسم بصدد الالتقاء بعدد من ممثلي الوكالات الأجنبية في ليبيا لبحث سبل التعاون المتبادل بينهم وبين الهيأة.

وأفاد رئيس القسم أن قسم الشؤون الصحفية سيلتقي بالنشطاء الإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم قضية ليبيا وقواتها المسلحة.

ومن جهته، أكد مسؤول الموقع الالكتروني في هيأة الإعلام الخارجي سليمان الحمر أنه تم الانتهاء من التحضيرات الأولية لانطلاق الموقع الإلكتروني باللغة الفرنسية على خلفية النجاح الذي حققه الموقع الالكتروني باللغتين العربية والانجليزية قبل نهاية الربع الأول من 2017 .

وأكد الحمر أنه من خلال الموقع الإلكتروني تم توسيع الرصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبعثات الدبلوماسية ووزارات الخارجية في دول العالم، بهدف الارتقاء بالموقع ليكون مصدرًا أساسيًا للمعلومات والبيانات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية عبدالرحيم نجم ، أن الهيأة ستشرع تزامنًا مع استلام دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في إعداد ورشة عمل حول السياسة الأمريكية المرتقبة وتداعياتها على الوضع الليبي منتصف يناير المقبل.

وذكر نجم أن الخطة السنوية المتفق على تنفيذها ستشمل عقد ندوة علمية منتصف فبراير للحديث عن التحول السياسي والإعلامي في ليبيا بعد مضي ستة أعوام على الثورة.

ولفت مدير الإدارة إلى أنه من ضمن مناشط الهيأة المزمع تنفيذها خلال الربع الأول من العام المقبل إقامة ورشة عمل حول القضية الليبية في أروقة الجامعة العربية تزامنًا مع القمة العربية المزمع انعقادها مارس المقبل بالأردن، بالإضافة إلى افتتاح مكتبة مقروءة والتي تمكن رواد العلم والمعرفة من الاطلاع على محتوياتها العلمية بسهولة ويسر.