أخبار ليبيا 24 – خاص

أخيرا وبعد طول انتظار أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة تخصيصها مبلغ 25 مليون دينار لسداد قيمة مستحقة لشراء الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء المصرية.

وكانت إدارة التحكم الجهوي الشرقية بالشركة العامة للكهرباء قد أعلنت عن إعادة ربط الجناح الشرقي للشبكة الشرقية مع شبكة دولة مصر العربية والتنسيق والبدء في توريد طاقة كهربائية 50 ميجاوات من الشبكة المصرية حسب موافقة التحكم المصري.

وأوضحت الشركة – على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك – إلى أن الريط سيكون إلى حين أن يتم توصيل دوائر مفصولة بمناطق السلوم / مطروح .

كما وعد رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء عباس محمد عباس أن هناك أعمال جارية على مشاريع لسد العجز في الطاقة الكهربائية ومنها تركيب محطة ثابتة في منطقة لملودة كبديل عن المحطات المجرورة التي كان قد تم التعاقد بشأنها ، حيث بدأت الأعمال المدنية في هذا المشروع .

وأضاف عباس إن أعمال ربط الخطوط بمنطقة القوارشة مع محطة الزويتينة ومراوة، مرجعا انقطاع الكهرباء إلى “مشاكل في الخطوط نتيجة الاشتباكات الحاصلة في بعض المناطق وكذلك التأخر في تنفيذ بعض المشاريع نتيجة عدم توفر السيولة المالية”.

ما يؤذن بانفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء لساعات وربما لأيام في عديد مدن المنطقة الشرقية التي تعيش بواكير شتاء بارد.

وقد حذر أهالي هذه المدن وخاصة مدينتي شحات والبيضاء من تكرار سيناريو شتائي عامي 2014 و 2015 حين انقطعت الكهرباء لفترات طويلة ما أدى لعديد من حالات الوفاة جراء البرد الشديد أو بسبب الحرائق التي سببتها مواقد الحطب المشعلة داخل المنازل.

وفي حين يلقي الكثير من المواطنين باللوم على الشركة العامة للكهرباء محملينها مسؤولية التأخر في معالجة مشكلة أعطال الشبكة، فإن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺷﻌﻴﺘﻴﺮ يقول لأخبار ليبيا 24 إن موظفيهم قاموا ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ الماضي بﺷﺪ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺧﻂ ﻃﺒﺮﻕ _ ﺍﻟﻘﻌﺮﺓ 66 ﻙ .ﻑ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺷﻌﻴﺘﻴﺮ – ﺟﺎﺭﻱ ﺍﻵﻥ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻕ ﻃﺒﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺪﺓ 19 ﻳﻮﻣﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ.

يأتي ذلك وسط حالة من عدم الوضوح في طريقة توزيع طرح الأحمال بين المدن وغياب جدول يحدد ساعات الإنقطاع

يذكر أن المنطقة الشرقية تعتمد على مصدرين وحيدين لتوليد الطاقة الكهربائية، هما محطة شمال بنغازي ومحطة الزويتينة، وتتغذى المنطقة الممتدة من مدينة المرج غرباً إلى مدينة طبرق شرقاً عبر دائرتين من محطة شمال بنغازي، تتحمل كلا الدائرتين مايعادل 300 ميجا وات فقط.

ومع دخول فصل الشتاء فإن الأحمال تتزايد بسبب استعمال التدفئة، فالأحمال المطلوبة لمدينة البيضاء وضواحيها فقط يبلغ 300 ميجا وات.