أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة الرعاية الصحية بمدينة طبرق محمد صالح عبدالجواد، إن الإدارة قامت بتطعيم عدد 38,153 طفل تتراوح أعمارهم من سنة حتى 6 سنوات ضد شلل الأطفال.

وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 يقول

وأوضح عبدالجواد لـ”أخبار ليبيا 24″، أن عدد الأطفال الذين عمرهم سنة وتم تطعيمهم بلغ الإناث منهم 3114 والذكور 3612، بينما من هم في السنة الثانية من عمرهم بلغ عدد الإناث منهم 4804 والذكور 4041.

وأضاف أن الأطفال في عمر الثلاث سنوات الذين تم تطعيمهم بلغ عدد الإناث منهم 3305 والذكور 3466، بينما في سن الرابعة الإناث بلغ عددهن 2099 والذكور 3323 والذين أعمارهم خمس سنوات بلغ عدد الإناث منهم 2980 والذكور 3005، فيما في السن السادسة بلغ عدد إناث 2123 والذكور 2281 .

ولفت إلى أنه تم التطعيم ضد الإنفلونزا لعدد 1709 شخص، وأستهدف هذا لتطعيم كبار السن فوق الخمسين عامًا، والكبار الذين يعانون من أمراض مزمنة ومقدمين خدمة وأقل من 50 سنة يعانون من أمراض وفئات أخرى .