أخبار ليبيا 24 – خاص

عُقد مجلس جامعة طبرق، الأربعاء، اجتماعه الأخير للعام 2016 بمسرح كلية العلوم برئاسة رئيس جامعة طبرق عبد العزيز عبد الكريم بوحليقة ، وعضوية وكيل الجامعة للشؤون العلمية ووكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وعمداء الكليات و مدراء الإدارات والمراكز والمكاتب بجامعة طبرق .

وذكر مسؤول الإعلام بجامعة طبرق معتز خالد لـ “أخبار ليبيا 24” أن المجتمعين ناقشوا بداية العام الدراسي الجديد وما يواجهه من صعوبات.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا ساعات التعاون والعقود المؤقتة و إمكانية سد العجز في بعض المواد الدراسية من قبل السادة المكلفين بإدارة الكليات والإدارات العامة و ذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً .

يشار إلى أن مجلس جامعة طبرق يُعقد في نهاية كل شهر و ذلك لبحث و مناقشة كل المستجدات و الأحداث التي تمر بالمرحلة الدراسية الجامعية و إيجاد حلول لها .