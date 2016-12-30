أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الخميس، اجتماعا لاستعراض نشاط الشركة للعام 2016 والبرامج المستهدفة للعام 2017.

وترأس الاجتماع رئيس الجمعية العمومية مصطفى صنع الله والأعضاء العماري محمد العماري وجاد الله حمد العوكلي وأبوالقاسم شنقير ورئيس لجنة الإدارة عبدالله شويقي أعضاء لجنة الإدارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمديرون العامون ومديرو الإدارات وعدد من المختصين.

وافتتح الاجتماع مصطفى صنع الله بكلمة حيا خلالها – شركة سرت على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي لم تقف عائقا أمام همة السواعد الوطنية .

وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل المصاعب وحل المشاكل التي تواجه الشركة حتى تتمكن من تحقيق معدلات الإنتاج وفق المستهدف.

من جهته استعرض ورئيس لجنة الإدارة عبدالله شويقي في كلمته الصعوبات التي تواجه الشركة وتؤثر في معدلات الإنتاج والمساعي التي تبذل من أجل التغلب عليها وتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لعمليات التشغيل والصيانة.