أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس هيأة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور باسط الميار مع مدير الإدارة العامة للمصرف الزراعي محمود سالم العرفي وأعضاء مجلس الإدارة الصعاب والمشاكل التي تواجه المصرف .

وأكد رئيس هيئة الزراعة باسط الميار -خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيأة بمدينة البيضاء – على تحصيل المبالغ المستحقة للمصرف من المستفيدين منها .

وشدد الميار على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة لاستيراد الأعلاف والمبيدات الحشرية والمستلزمات الزراعية وذلك طبقاً للقرار السابق الذي أصدره رئيس الوزراء بهذا الشأن .

واستعرض مدير الإدارة العامة للمصرف الزراعي محمود سالم العرفي على هامش الاجتماع مع رئيس الهيأة الدكتور باسط الميار أقسام و إدارات المصرف .