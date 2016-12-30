أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، أصحاب الشركات التجارية الموردة والشركات الملاحية، بتحويل خط سير تجارة الترانزيت عن طريق الموانئ المصرية بدلاً من الموانئ التركية، حفاظًا على أمن وصحة المواطن الليبي .

وأوضح الجراري لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الأسباب التي دعته للمطالبة بتحويل خطوط السير من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، تعود إلى أن كل الحاويات التي تحمل الحبوب المخدرة والسجائر الفاسدة المقلدة التي تأتي من بعض الدول مثل الهند وفيتنام والصين وكمبوديا، تأتي ترانزيت عن طريق الموانئ التركية ،إضافة إلى أن بعض المواد الممنوعة تصل إلى بعض المدن الليبية عن طريق تركيا .

ولفت الجراري إلى أن الموانئ المصرية أكثر رقابة وأمنًا على البضائع من الموانئ التركية .