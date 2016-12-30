أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت مدير المكتب الإعلامي بالهيئة الليبية للإغاثة جليلة الدرسي، إن فريق إدارة العمليات والبرامج بالهيئة قام يوم أمس الخميس بزيارة إلى مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون ” في مهمة لها لتقييم الوضع الإنساني بمقر الجهاز.

و أضافت الدرسي لـ “أخبار ليبيا 24” أن رئيس قسم الهجرة الغير الشرعية النقيب عبد الله صبيحي أطلع الفريق على أعداد النزلاء والجنسيات داخل المركز منوهاً بأن أكبر عدد من المهاجرين هم من الجنسية التشادية والمصرية والصومال و البنغلاديش ، لافتا إلى النقص في الدعم من مواد غذائية وغير غذائية من الجهات المعنية والمختصة ، وأن الاحتياجات يتم توفيرها عن طريق العلاقات الشخصية .

وتابعت جليلة الدرسي أنه تم التنسيق مع المستشفى الميداني بمنطقة توكرة في حالة وجود أي أمراض بالمركز وإجراء التحاليل للنزلاء عن طريق الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة .