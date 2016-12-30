أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية الابيار طاهر عثمان، أن وزير الصحة رضا العوكلي اجتمع في مقر بلدية الأبيار مع عميد بلدية الأبيار العقيد عبد العزيز الدغاري ، لبحث مشروع انشاء مستشفى 200 سرير.

وأضاف أن الاجتماع تدارس مشروعي إقامة مستشفى 200 سرير التعليمي و مركز لعلاج أمراض السكري و التي تمت الموافقة عليهما من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني خاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف أن الاجتماع حضره والنائب على القطرانى والنائب سعد البدرى ومدير الخدمات الصحية الأبيار عبدالقادر العبار وعدد من المهندسين بالبلدية ومندوبين عن شركة برقة للمقاولات .