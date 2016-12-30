أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي وسائل الإعلام و وكالات الأنباء إلى توخي الدقة في نقل المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأكد العليقي في- اتصال هاتفي – أنه لا صحة لما تم نقله حول عدد حاملي الفيروس المسجلين في ليبيا ،مشيرا إلى أن عدد حاملي الفيروس بلغ 6330 فقط “ستة الاف و ثلاثون مصابا” فقط ، وتم تسجيل وفاة عدد 10 اشخاص فقط مصابون بالإيدز، تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، بينهم 4 إناث.

وقال العليقي يجب على وسائل الإعلام و وكالات الأنباء نقل الأخبار بمصداقية خاصة الارقام ، لافتا إلى أن التضخيم والتهويل قد يؤديان إلى تأجيج الرأي العام .

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها بموقع «فيسبوك» تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية عن تدهور الوضع الصحي في ليبيا العام 2016، إذ أشار إلى نقص الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي سبب وفاة كثير من المصابين بالمرض.

وذكرت المنظمة أنها تمكنت من تقديم طلب شراء أدوية لسد احتياجات عاجلة تكفي مركز بنغازي للإيدز ثلاثة أشهر، لإنقاذ حياة الأطفال والأمهات المصابين والمسجلين بالمركز، مؤكدة أنها وصلت يومي 22 و23 من ديسمبر الحالي إلى مطار الأبرق لنقلها إلى مخازن الإمداد الطبي ومنها للمركز.

ووجهت المنظمة نداءً عاجلاً للمانحين للتقدم إما بشراء هذه الأدوية، أو التبرع العاجل بمبلغ 1.22 مليون دولار لضمان انتظام توفير الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة لكل أنحاء ليبيا لمدة عام، لإنقاذ أرواح الأطفال والأمهات والشباب، كما تسهم في علاج المصابين من المهاجرين في مراكز الإيواء.

كما أعلنت أن عدد حاملي الفيروس المسجلين في ليبيا بلغ 6330 مصاب، مؤكدة أن العدد الفعلي قد يكون أكثر من هذا الرقم، مع ملاحظات تشير إلى احتمال ارتفاع عدد المرضى منذ العام 2005.