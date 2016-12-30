أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت الصفحة الرسمية لنادي الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن إدارة النادي اتفقت بشكل رسمي مع المدرّب التونسي سمير شمام للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وسبق للمدرب التونسي، وأن أشرف على تدريبات الأخضر خلال الموسم 2010-2011.

ودرب فرق الترجي في المراحل السنية ومنتخب تونس للناشئين ونادي الرفاع الشرقي والمنامة والمحرق البحريني والترجي .

ومن أهم إنجازاته تحقيقه لجائزة أفضل مدرب مع الرفاع الشرقي موسم 2003، وكأس تونس مع الترجي 2006 وكأس الملك وكأس السوبر مع المحرق البحريني .