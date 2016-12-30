أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبط قسم البحث الجنائي بطبرق، أمس الخميس، سيارة لاند كروزر بها مخدر الحشيش بلغت 19 قنطار وتبلغ قيمتها 20 مليون دينار ليبي .

وذكر أحد عناصر البحث الجنائي طبرق – أنه بعد وصول معلومات عن وجود سيارة نوع لاند كروزر مخبأة في أحد المزارع بحي الحدائق بمدينة طبرق تم مداهمة المزرعة وتم القبض على المهربين ومعهم السيارة وهي محملة بعدد 76 حقيبة حشيش وتزن كل حقيبة 25 كيلو جرام وهي أكبر كمية يتم القبض عليها خلال عام 2016 .

وأضاف أنه تم التحفظ على المهربين والكمية التي قبض عليها وهم رهن التحقيق وسيتم إعدام الكمية بعد نهاء الإجراءات القانونية المتبعة .

وأشار إلى أن رغم ما يعانيه قسم البحث الجنائي بطبرق من ظروف صعبة إلا تبقى أعينهم ساهرة للقبض على المهربين بفضل الرجال العاملين فيه .

يشار أن قسم البحث الجنائي بطبرق والتابع لمديرية الأمن يعمل ليل نهار ولديها الكثير من قضايا التهريب من الحبوب المخدرة والخمور التي جاري التحقيق فيه. .